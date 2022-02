"O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior manifesta a sua apreensão e oposição face à possibilidade de ocupação abusiva do espaço público prevista num plano de filmagens noturnas (...) numa produção para a Netflix, pelo impacto negativo que estas filmagens (...) causarão na qualidade de vida, no direito ao descanso e tranquilidade e no direito à mobilidade dos moradores das zonas contempladas", lê-se no comunicado.

As filmagens da produtora Ready to Shoot estão previstas para o mês de julho durante oito noites seguidas entre as 18:00 e as 8:00.

A rodagem irá recorrer "a efeitos de fogo, armas de fogo, colisões entre automóveis, perseguições com automóveis e motociclos, perseguições de motociclos pelas escadas e escadinhas dos bairros e outros diversos efeitos especiais na Baixa, Chiado e Mouraria", esclarece a nota da Junta lisboeta.

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior evoca o "direito ao descanso" dos moradores e o seu "direito à mobilidade" nas zonas em que as filmagens vão acontecer.

A Junta lamenta que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, "tenha já manifestado o seu entusiasmo pela sua realização, sem primeiro conhecer a opinião ou parecer da Junta de Freguesia".

Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia, "não pode deixar de manifestar publicamente o seu desagrado com a transformação da freguesia num "estúdio cinematográfico". No entanto, a "Junta estará disponível para trabalhar no sentido de encontrar uma solução aceitável e com menor impacto negativo para as pessoas".