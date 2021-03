Com a temática do “Direito ao Esquecimento”, três sobreviventes de cancro pediátrico vão estar à conversa com o deputado responsável pela apresentação do projeto-lei que visa garantir o acesso a seguros a quem teve um diagnóstico de cancro.

Célia Santos, Eduardo Matos e Flávio Aleixo são sobreviventes de cancro pediátrico e vão ser os oradores de mais um webinar da Acreditar, juntamente com o deputado Miguel Costa Matos. A conversa, moderada pela jornalista Margarida Alpuim, acontece esta quarta-feira, dia 10 de março, pelas 12h. A inscrição e participação acontece via Zoom, neste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram