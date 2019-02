"É visível o que conseguimos fazer sem eles, mas no ponto em que o museu chegou, se esses pilares não são fornecidos, nós vamos quebrar tudo o que construímos", alertou, acrescentando que outro aspeto fundamental é a transmissão de conhecimento que os especialistas do museu produzem.

Pimentel sublinhou que "os museus são peças-chave da estrutura cultural do país, da sua economia e identidade, e este museu tem as suas especificidades próprias, embora as necessidades sejam de todos".

"Considerei importante convidar os deputados a virem verificar eles próprios a realidade do Museu de Arte Antiga", disse, à margem da visita, que passou por vários espaços, nomeadamente as salas com pintura e escultura portuguesa, os têxteis, os biombos Nambam ou os presépios.

Sobre o diploma aprovado na última semana em Conselho de Ministros, com a versão final do regime de autonomia dos museus e monumentos, disse: "O que foi aprovado no Conselho de Ministros não significa alteração substancial, mas a manutenção do 'status quo', com outra capa, e isso está fora de questão".

António Filipe Pimentel espera ainda que "o bom senso" sobre esta situação problemática dos museus, e em particular do MNAA, "impere, e seja decidida em tempo útil".

A presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Edite Estrela, disse aos jornalistas que o MNAA "é um grande museu, com um espólio único que é preciso proteger e dar a conhecer".

O deputado José Carlos Barros, do PSD, comentou, por seu turno, que o diploma da autonomia dos museus, aprovado pelo Governo, "mostra uma grande desorientação", e que "não estão a ser dadas as respostas que o setor exige".

Já Luís Monteiro, do BE, mostrou-se preocupado com as dificuldades, não só do MNAA, mas também do setor em geral, "muito necessitado de recursos humanos e financeiros", e defendeu um maior financiamento para esta área.

Na mesma linha, a deputada Ana Mesquita, do PCP, mostrou-se preocupada com todos os museus do país e dos seus trabalhadores, que "prestam um importante serviço público, mas sofrem de falta de pessoal, dramática, [da falta de] obras e [da falta de] mais recursos financeiros".

Por seu turno, Carla Sousa, deputada do PS, disse que "os problemas vividos pelo MNAA são os mesmos que muitos museus, mas já vêm de 2013, e o novo regime de autonomia irá possibilitar um processo de gestão que ajudará os diretores no seu trabalho".

Tresa Caeiro, do CDS, comentou que o MNAA "é uma instituição incontornável que enfrenta dificuldades a vários níveis".

"O CDS bate-se há muitos anos por uma autonomia efetiva dos museus ", afirmou.