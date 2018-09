O acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no Brasil, que foi consumido por um incêndio na noite de domingo e ao longo da madrugada de hoje, era um dos maiores históricos e científicos do país, com cerca de 20 milhões de peças.

A instituição, criada há 200 anos, foi fundada por João VI, de Portugal, e era o mais antigo e um dos mais importantes museus do Brasil.

De acordo com um comunicado publicado online pela direção do museu, não há vítimas a registar neste incêndio.

"É uma enorme tragédia. A hora é de união e reconstrução. Infelizmente ainda não conseguimos medir a dimensão total da destruição do acervo, mas precisamos de mobilizar toda a sociedade para a recuperação", escreve o diretor, acrescentando que a entidade tinha funcionado normalmente no domingo até às 17:00.

O Ministério brasileiro da Cultura também emitiu um comunicado lamentando "profundamente" o incêndio que dizimou o acervo e as instalações do Museu Nacional, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e considera que "as causas e responsabilidades devem ser rigorosamente apuradas".

"O Ministério da Cultura vinha apoiando, desde 2017, a direção do Museu Nacional na elaboração de projetos e na busca por recursos para financiar o plano de revitalização e requalificação", indicando que um total de 21,7 milhões de reais [cerca de 4,6 milhões de euros] foi conseguido junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento, que financiaria grande parte do projeto.

"Outras ações foram realizadas pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com o objetivo de apoiar a gestão do Museu Nacional na busca de soluções. Infelizmente não houve tempo", acrescenta.

Na mesma linha do diretor do museu, o Ministério da Cultura sustenta que se trata de "uma perda irreparável” para o país: “A cultura brasileira e o Brasil estão de luto. Uma grande mobilização nacional em prol da reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro é necessária".