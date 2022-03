"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, procedeu à detenção de um indivíduo e à apreensão de cocaína que, uma vez introduzida no mercado, daria para 42.500 doses individuais", pode ler-se num comunicado da PJ hoje divulgado.

Segundo o texto, o arguido fazia "parte de uma rede internacional" e deslocou-se a um país da América do Sul "onde, em parceria com outros elementos da organização, adquiriu elevada quantidade de especiaria, que misturou com cocaína, de forma a ocultar a verdadeira natureza do produto ilícito importado".

"O produto, que apresentava cor e forma pouco comum, foi sujeito a análises periciais pelo Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, que confirmou tratar-se de cocaína", indica o comunicado.

O detido é um empresário português com 47 anos de idade sem antecedentes criminais, e "foi presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, aguardando agora em prisão preventiva os ulteriores termos do processo".