Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes deteve, nos últimos dias, no Aeroporto de Lisboa, duas mulheres e três homens, com idades entre os 27 e os 66 anos, na posse de cerca de 92.250 doses individuais de droga, transportada para Lisboa por via aérea, e de vários milhares de euros em numerário.

A Judiciária adianta que, “caso a droga chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 80.000 doses individuais de cocaína, 11.500 doses individuais de haxixe e 740 de liamba.

A mesma fonte adianta que “parte do produto estupefaciente apreendido foi transportado no interior do organismo de um dos detidos, sob a forma líquida”.

As detenções ocorreram no âmbito de quatro ações distintas, que têm em vista a prevenção e repressão da introdução de droga em território nacional, lê-se no comunicado.

As investigações prosseguem a cargo da PJ.