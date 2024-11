Israel vai recorrer dos mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita e o ex-ministro da Defesa. A notícia é avançada pela Axios.

Os mandados de detenção foram emitidos contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant por alegados crimes de guerra e contra a humanidade perpetrados no âmbito da ofensiva militar lançada há mais de um ano contra a Faixa de Gaza, em resposta aos ataques realizados pelo grupo islamita palestiniano Hamas a 7 de outubro de 2023.

Na terça-feira, os países que fazem parte do G7 – que inclui a França, além dos EUA, Itália, Alemanha, Japão, Reino Unido e Canadá + União Europeia - declararam que irão cumprir as suas obrigações de direito internacional no quadro do conflito no Médio Oriente, mas não tomaram uma posição comum sobre o mandado de captura contra o primeiro-ministro israelita.

“Sublinhamos que não pode haver equivalência entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel”, referiram os chefes de diplomacia do G7.