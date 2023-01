A indicação foi transmitida aos jornalistas por fonte oficial da IL.

No programa inicial, o discurso de encerramento estava previsto para as 13:30, horário que foi hoje de manhã atualizado para as 14:30, devido a alguns trabalhos que passaram da agenda de sábado para domingo.

Durante a manhã, foi havendo indicações de que essa hora poderia também não ser cumprida, tendo chegado, pela hora de almoço, a indicação de que o discurso só terá início, previsivelmente, pelas 17:30.

A justificação apontada é “o número de inscritos” no último ponto dos trabalhos, em que estão a ser debatidas as listas ao Conselho Nacional, de Fiscalização e de Jurisdição, faltando ainda decorrer o período de votação eletrónica para os órgãos nacionais, em que será escolhido, entre outros, o quarto presidente da IL.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal termina hoje no Centro de Congressos de Lisboa, e os cerca de 2.300 membros do partido inscritos na reunião magna vão eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, que nas últimas legislativas passou de um para oito deputados.

Na primeira convenção eletiva da história da IL (fundada em 2017), disputam a presidência da Comissão Executiva Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.