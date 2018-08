Divulgada lista de colocação de 593 professores contratados nos Açores

Numa nota divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), o executivo lembra que este procedimento concursal, destinado à colocação de docentes pelo período de um ano escolar, para o exercício transitório de funções, está disponível na plataforma e no portal da Educação dos Açores.

Estes concursos, que contemplam horários completos e incompletos, têm como objetivo satisfazer necessidades do sistema educativo regional não colmatadas pelo pessoal docente dos quadros ou resultantes de ausências temporárias de professores.

"Para esta primeira lista de colocações foram apuradas 593 vagas, tendo sido efetuadas 565 colocações em horários completos até ao final do ano escolar, considerando as opções e preferências manifestadas pelos candidatos", adianta a mesma nota informativa.

Até ao início do ano letivo, serão efetuadas novas colocações para substituição de outros docentes temporariamente ausentes ao serviço, em horários incompletos, assim como nas situações em que as horas letivas a assegurar não atingem a duração de um horário completo.

Nos termos do regulamento de concurso, deverão os candidatos agora colocados proceder à aceitação da colocação na Plataforma do Concurso do Pessoal Docente 2018/2019 até sexta-feira, 31 de agosto, devendo apresentar-se ao serviço no dia 03 de setembro.