O Vatican News divulgou esta quinta-feira algumas fotografias do Papa Francisco no hospital, em visita ao Departamento de Oncologia pediátrica e Neurocirurgia infantil do Hospital Gemelli.

Esta área do hospital fica também no décimo andar do Hospital Gemelli, ao lado do quarto "onde Francisco se encontra em convalescença".

O Vaticano comunicou ontem que o Papa Francisco continuava a melhorar da cirurgia abdominal a que foi submetido no Hospital Gemelli, em Roma, e que teria alta do centro hospitalar nos próximos dias.

Em março, Francisco esteve internado durante alguns dias no Hospital Gemelli com uma bronquite.

A saúde do Papa tem sido objeto de debate desde que este deixou claro que estaria disposto a resignar se uma doença o impedisse de fazer o seu trabalho, tal como aconteceu com o seu antecessor, Bento XVI, em 2013.

O Papa tem padecido de cataratas, dor ciática e a uma artrose no joelho direito que o obrigou a usar uma cadeira de rodas em muitas ocasiões.

Após a operação ao cólon a 4 de julho de 2021, reagiu às especulações: “Ainda estou vivo, alguns prelados queriam que eu morresse, já estavam a preparar o conclave (para eleger um sucessor) ”.