"Tenho um problema na perna direita, um ligamento do joelho inflamado. Mas vou descer [do local onde preside à audiência] para vos saudar e vocês passam para me saudar. É algo passageiro", começa por se ouvir no vídeo partilhado pelo Vatican News.

De seguida, o Papa, já com 85 anos, remata a explicação com uma brincadeira: "Dizem que acontece só com os velhos, não sei porque aconteceu comigo...", aponta. À volta, ouvem-se aplausos.

O site noticioso do Vaticano recorda que "o bom humor, como sabemos, é uma característica do Papa Francisco. Aliás, o Pontífice recorda-nos que a alegria é traço fundamental do cristão, e isso inclui também rir de si mesmo, como fez hoje".