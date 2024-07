Segundo o The Guardian, esta estratégia está desenhada para ressoar junto dos eleitores jovens e independentes que, segundo as sondagens, estão a passar de um acentuado desinteresse pelo confronto entre Joe Biden e o seu antecessor presidencial para um envolvimento na disputa entre Trump e Kamala Harris.

Num comunicado de imprensa, a vice-presidente e presumível candidata democrata Kamala Harris publicou uma lista das principais conclusões do que Trump deu ao povo americano. A sétima de nove entradas era: “Trump é velho e bastante estranho?”

Num evento de angariação de fundos em Massachusetts, no sábado, Harris voltou a tentar a frase, descrevendo o que Trump e o seu companheiro de candidatura JD Vance tinham dito sobre ela como “simplesmente estranho”.

O governador democrata do Minnesota, Tim Walz, parece ter iniciado a linha de tendência política “estranha” e uma publicação no X mostra isso mesmo: “Digam comigo: Weird [estranho]”, em resposta a um vídeo de Trump a falar sobre a personagem fictícia Hannibal Lecter. Mais tarde, voltou a usar o termo para descrever Trump e Vance: “Estes gajos são estranhos”.

Para Walz, um segundo mandato de Trump pode colocar a democracia em causa. “Acho que lhe damos demasiado crédito. Se reduzirmos um pouco o carácter assustador e lhe dermos o nome que tem... já viram o tipo a rir? Parece-me muito estranho que um adulto possa passar seis anos e meio aos olhos do público e quando se ri é de alguém — não com essa pessoa.”

“É um comportamento muito estranho”, explicou Walz no State of the Union. “Acho que não se pode chamar-lhe outra coisa. É simplesmente o que estamos a observar.”

Por sua vez, o secretário dos transportes dos EUA, Pete Buttigieg, também um candidato externo à escolha de Harris para vice-presidente, disse à Fox News que Trump é "claramente mais velho e mais estranho do que quando a América o conheceu pela primeira vez".