As listas de espera no Serviço Nacional de Saúde são “a preocupação principal, não pela lista de espera em si, mas pela condição de que uma coisa chamada medo está a ter nas pessoas”, disse o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, na Comissão Parlamentar de Saúde, onde foi ouvido a pedido do CDS-PP sobre "as medidas de combate à Covid-19".

Por esta razão, “vamos ter que começar a passar uma mensagem muito forte para a sociedade civil de que as pessoas não podem ter medo de ir aos hospitais”, disse.

O bastonário salientou que, “neste momento, as unidades de saúde já estão plenamente organizadas em termos de circuitos covid e não covid”.

O número de infetados internados “é muitíssimo menor” do que era “há três ou quatro semanas” e os doentes prioritários, como os oncológicos, têm que “interiorizar que a sua doença, à partida é muito mais grave que a covid”.

“Sendo a covid-19 potencialmente grave” e nalguns casos fatal, na grande maioria das pessoas não tem essa gravidade”, enquanto uma “doença complicada” como um enfarte agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral ou uma doença oncológica são situações “claramente mais graves” do que a infeção pelo SARS-CoV-2.