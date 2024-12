Dois acidentes numa autoestrada no sudeste do Afeganistão mataram cerca de 50 pessoas e feriram mais de 70, anunciou hoje um porta-voz do governo afegão.

Um dos acidentes resultou de uma colisão entre um autocarro de passageiros e um pesado que transportava petróleo bruto na estrada em Cabul-Kandahar, na quarta-feira, disse Hafiz Omar, o porta-voz do governador da cidade de Ghazni, no Afeganistão. O outro acidente ocorreu numa zona diferente da mesma autoestrada que liga a capital afegã ao sul do país. “Os feridos foram levados para os hospitais de Ghazni e as autoridades estão a proceder à entrega dos corpos às famílias”, indicou Omar. Os pacientes em estado mais grave foram transferidos para Cabul. Mulheres e crianças estão entre as vítimas destes acidentes, acrescentou o porta-voz. Um sobrevivente do acidente, Abdullah Khan, que estava a ser tratado num hospital de Ghazni, disse que não sabia quantas pessoas tinham morrido ou ficado feridas. “Saí do autocarro e ouvi gemidos, havia sangue por todo o lado e algumas pessoas tinham ferimentos na cabeça e outras tinham magoado as pernas”, relatou.