Um comboio com equipamento logístico da Minusma, que fazia a ligação entre Tessalit e Gao, no norte do Mail, foi atacado no sábado por “homens armados” que “mataram dois soldados da paz”, disse a ONU, num comunicado hoje divulgado, sem especificar a nacionalidade dos soldados mortos.

Portugal vai enviar uma missão, que inclui 63 militares da Força Aérea Portuguesa e um avião de transporte C-295, no próximo dia 01 de julho, para assegurar o transporte de passageiros e carga, transporte tático, evacuações médicas e vigilância aérea, no âmbito da Minusma.

O comboio da missão das Nações Unidas atacado no sábado foi travado quando chegava à cidade de Tarkint, no nordeste de Gao, tendo ocorrido um confronto que provocou a morte dos dois capacetes azuis.

“As forças de paz da Minusma reagiram com firmeza e conseguiram colocar os agressores em fuga”, disse a ONU, no comunicado.

Mahamat Saleh Annadif, líder da missão das Nações Unidas no Mali, exprimiu a sua “indignação” e “profunda tristeza” pela morte dos capacetes azuis e condenou os “atos covardes que visam paralisar as operações da missão no terreno”.