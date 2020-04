Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Dois homens, de 29 e 47 anos, foram detidos, na noite de quinta-feira, na sequência do arrombamento da montra de um hipermercado com um veículo, na Rua Serpa Pinto, no Porto, confirmou hoje o Comando Metropolitano da PSP.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA