Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 10:31 e os feridos graves são a médica que seguia na ambulância no INEM e uma das pessoas atropeladas.

A mesma fonte explicou que “a viatura do INEM seguia em urgência para uma ocorrência, quando se despistou e acabou por atropelar duas pessoas”.

Daquele acidente, disse, resultaram também dois feridos ligeiros, o enfermeiro tripulante da VMER e a outra pessoa atropelada.

No local estiveram duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Espinho.