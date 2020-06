De acordo com o oficial de dia do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), Artur Serafim, os dois homens assaltaram com arma de fogo um estabelecimento comercial na zona de Marvila, às 21:50 de sexta-feira, tendo sido detetados quando se dirigiam para uma viatura, com máscaras e gorros, por um polícia que estava de folga.

Durante o assalto foi audível um disparo com arma de fogo.

O polícia seguiu os suspeitos e alertou a central para o que estava a acontecer, acrescentou.

Após acionamento dos meios, a viatura dos suspeitos foi encontrada ainda na zona de Marvila, tendo os dois suspeitos sido detidos.

Na viatura foram recuperados 620 euros em dinheiro e 40 maços de tabaco.

A arma utilizada pelos suspeitos não foi recuperada.