Contactado pela agência Lusa, o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, Pedro Costa, explicou que aqueles meios aéreos serão garantidos pela Guardia Civil e pela Agência de Emergência Galega 112 (Axega).

Na terça-feira, o jovem de 26 anos “escorregou e caiu” quando “passeava” junto ao rio internacional, na freguesia de Remoães, no concelho de Melgaço, distrito de Viana do Castelo.

As buscas a realizar na quinta-feira, no troço internacional do rio Minho, vão contar com a participação de Pedro Costa, com três embarcações, duas espanholas e uma da PM de Caminha. Em terra, nas duas margens, as operações envolverão meios dos bombeiros voluntários de Melgaço e da Guardia Civil espanhola.

Segundo Pedro Costa, estas operações mobilizarão mais de 20 operacionais dos dois países.

Hoje, adiantou o capitão do porto de Caminha, as buscas terminaram cerca das 19:05, sem sucesso. Participaram dois meios aéreos, um da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outro da Guardia Civil, tendo sido feitas buscas desde Melgaço até ao concelho vizinho de Monção.