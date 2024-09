Duas pessoas morreram hoje num ataque israelita em Beirute contra o comandante da unidade de 'drones' do Hezbollah, disse uma fonte do movimento pró-iraniano, sem especificar se o alvo estava entre as vítimas.

“O ataque israelita visou o comandante da unidade de ‘drones’, Mohammed Srour, conhecido como Abu Saleh, cujo destino ainda não é conhecido”, disse a fonte sob a condição de não ser identificada, citada pela agência francesa AFP. O Ministério da Saúde libanês disse num comunicado que o ataque provocou dois mortos e 15 feridos, “incluindo uma mulher que se encontra em estado crítico”. Israel anunciou que tinha efetuado “ataques precisos em Beirute”, sem dar mais pormenores. Trata-se do quarto ataque numa semana ao mesmo subúrbio da capital, um reduto do Hezbollah, visando dirigentes do movimento libanês pró-iraniano. A agência libanesa ANI disse que o ataque ocorreu às 15:15 locais (13:15 em Lisboa) e visou “um apartamento residencial num edifício de 10 andares no bairro de Qaim” Equipas de salvamento e ambulâncias acorreram ao local, acrescentou. Em Paris, o Governo francês anunciou que uma cidadã francesa de 87 anos morreu na sequência de uma “forte explosão” na segunda-feira numa aldeia do sul do Líbano, alvo de intensos bombardeamentos israelitas. “Lamentamos a morte, na passada segunda-feira, de uma compatriota de 87 anos numa aldeia perto da cidade de Tiro”, onde o edifício em que vivia ruiu após uma “forte explosão”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros à AFP. A fonte não deu mais pormenores sobre a causa da explosão. A França não tem conhecimento de outras vítimas francesas “nesta fase” no resto do país, acrescentou a mesma fonte. Os ataques de Israel contra o Líbano na segunda-feira causaram mais de 500 mortos, o número mais elevado de vítimas mortais desde a anterior guerra entre o Hezbollah e Israel, em 2006.