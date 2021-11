Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à agência Lusa que as duas vítimas mortais do sinistro, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 16:53, seguiam numa das viaturas acidentadas.

“São um homem e uma mulher, entre os 75 e os 80 anos, ocupantes do mesmo veículo”, disse, acrescentando que os dois feridos leves seguiam na outra viatura: “Trata-se também de um homem e de uma mulher, na casa dos 45 anos”.

As duas pessoas que ficaram feridas já foram transportadas pelos bombeiros para o Hospital do Espírito Santo de Évora, indicou o CDOS, sem saber precisar se as vítimas mortais já tinham sido levadas para os serviços de Medicina Legal da mesma unidade hospitalar.

Por volta das 18:10, o troço da EN4 onde ocorreu o acidente ainda se encontrava cortado em ambos os sentidos, de acordo com a mesma fonte da Proteção Civil.

Para o local foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por 10 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da empresa Infraestruturas de Portugal.

O helicóptero do INEM ainda foi acionado, mas acabou por ser desmobilizado, acrescentou a fonte.