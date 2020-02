O aparelho foi abatido perto da localidade de Qaminas, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) e um jornalista da agência France Presse (AFP) destacado no local.

As autoridades da Turquia divulgaram, por sua vez, a “queda” de um aparelho aéreo, mas sem reivindicar qualquer responsabilidade no incidente.

O Ministério da Defesa turco informou que “um helicóptero do regime se despenhou” sem especificar a origem ou os autores do ataque.

No local da queda, um correspondente da AFP confirmou a morte dos dois pilotos do aparelho, bem como relatou que os destroços do helicóptero eram bem visíveis no terreno.