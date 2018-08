Dois reclusos da prisão da Carregueira, no concelho da Sintra, tentaram fugir hoje à tarde, tendo um deles conseguido ultrapassar a rede do estabelecimento, mas, segundo os serviços prisionais, ambos foram capturados.

Numa informação enviada à agência Lusa, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) revela que, pelas 15:00, dois reclusos tentaram evadir-se do estabelecimento Prisional da Carregueira, no distrito de Lisboa, através da escalada das redes de um pátio de recreio.

“A ocorrência foi imediatamente detetada, tendo um dos reclusos sido apanhado no interior do estabelecimento e outro do lado exterior, junto da rede”, refere a nota.

Um dos reclusos é português, tem 49 anos e está a cumprir uma pena de 19 anos por rapto, furto, roubo e violação; o outro é brasileiro, tem 32 anos e está condenado a uma pena de 20 anos por furto, roubo e associação criminosa.

Segundo a DGRSP, os dois reclusos serão alvo de um procedimento disciplinar e transferidos de imediato para um regime de segurança, sendo os factos comunicados ao Ministério Público para instauração de processo-crime.

Será também instaurado um “processo de averiguações para apurar as causas e circunstâncias” do incidente.