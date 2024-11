"Dois dos detidos pela Polícia Judiciária indiciados pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, incêndio e dano, praticados na noite do passado dia 24 de outubro, ficaram em prisão preventiva", informa esta força policial em comunicado enviado às redações.

"O Tribunal de Loures decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa a dois dos três detidos, ontem, pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ), no âmbito uma operação policial, realizada em Santo António dos Cavaleiros, para cumprimento de oito mandados de busca", é ainda referido.

Segundo a PJ, "das diligências realizadas ontem foram recolhidos elementos de prova como telemóveis e peças de roupa que os suspeitos terão usado na noite dos factos", a 24 de outubro.

Apesar das detenções e prisão preventiva, "as investigações prosseguem".

Durante várias noites registaram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa após a morte do cidadão cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, ter sido baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois.

Durante os tumultos foram incendiados mais autocarros, dezenas de automóveis e contentores do lixo, mas o ataque que deixou em estado grave o motorista é o mais grave em investigação.