Para sustentar as suas afirmações, Donald Trump publicou no ‘Twitter’ uma dúzia de fotografias em que aparece rodeado pelos líderes do G7 numa atitude sorridente e descontraída.

“Tenho um ótimo relacionamento com Angela Merkel, mas as falsas notícias só mostram as fotos ruins (que sugerem raiva) de negociar um acordo, no qual estou a pedir coisas que nenhum presidente dos EUA pediria!”, afirma o presidente.

Trump acompanhou a sua mensagem com algumas fotos em que aparece sentado a um lado da mesa com os outros líderes em pé e na frente liderados pela chanceler alemã.

Ao contrário das fotografias que tinham sido divulgadas até agora, que inspiravam tensão, nas fotos partilhadas por Donald Trump todos os líderes parecem sorridentes.

“As notícias falsas disseram que eu não me dei bem com os outros líderes na Cimeira dos G7 no Canadá. Uma vez mais, estão equivocados!”, afirma Donald Trump num outro tweet.

O presidente norte-americano acompanhou esta segunda mensagem com uma foto de família de todos os líderes sorridentes e com outras fotografias que mostram cenas de cumplicidade com o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e a primeira-ministra britânica, Theresa May.