“Tomámos a decisão e anunciá-la-emos em breve: será de 25%”, garantiu Trump, no final da primeira reunião do seu Governo na Casa Branca, acrescentando que a mesma percentagem de tarifas será aplicada aos produtos canadianos e mexicanos, a partir de 02 de abril.

Trump tinha suspendido temporariamente as tarifas às importações do Canadá e do México, ao mesmo tempo que anunciou estar a estudar um plano para reciprocidade de tarifas com o mercado europeu.