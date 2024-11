O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que a transição de poder na Casa Branca será “a mais tranquila de sempre”, no início da reunião com o chefe de Estado cessante, Joe Biden.

“A política é difícil e muitas vezes não é um mundo muito agradável, mas hoje é um mundo agradável e estou grato”, disse o 45.º e que será em janeiro o 47.º Presidente norte-americano, depois de ter apertado a mão a Joe Biden na Sala Oval, onde se encontraram para uma reunião.

Biden deu início ao encontro felicitando Trump pela sua vitória nas eleições presidenciais de 05 deste mês.

Dias depois da votação, Joe Biden prometeu garantir uma transferência de poder “pacífica e ordeira” com Trump, que regressa à presidência depois de um primeiro mandato, entre 2017 e 2021.

O republicano abordou hoje num regresso triunfal a Washington a possibilidade de um terceiro mandato na Casa Branca, o que é negado pela Constituição norte-americana, após ter sido eleito nas presidenciais realizadas em 05 de novembro.

“Suspeito que não voltarei a candidatar-me, a menos que digam ‘ele é bom, precisamos de pensar noutra coisa’”, disse Trump, provocando risos, num encontro com os republicanos da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso norte-americano), antes de uma reunião na Sala Oval, na Casa Branca, com o Presidente democrata Joe Biden.

De volta à capital federal norte-americana pela primeira vez desde que assistiu, a partir do seu 'resort' de Mar-a-Lago, na Florida, à sua vitória eleitoral contra a democrata e atual vice-presidente, Kamala Harris, Trump declarou aos legisladores republicanos: “É bom ganhar”.

O antigo Presidente dos Estados Unidos (2017-2021) voltará à Casa Branca em 20 de janeiro, após uma interrupção de quatro anos, quando em 2020 perdeu a reeleição para Joe Biden, numa votação em que continua sem reconhecer a derrota.

“Ele é o rei do regresso. Temos uma grande dívida de gratidão para com ele”, comentou o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, republicano do Louisiana, quando esperava pelo Presidente eleito no Capitólio (sede do Congresso), o mesmo local que os apoiantes de Trump invadiram em 06 de janeiro de 2021, numa tentativa de reverter à força o desfecho eleitoral.

A reunião na Casa Branca entre um presidente cessante e um presidente eleito é uma etapa tradicional da transferência pacífica de poder, evento que o próprio Trump se recusou a promover há quatro anos, depois de perder para Biden, tendo abandonado Washington sem comparecer sequer à tomada de posse do democrata.

Foi a primeira vez que tal aconteceu desde que Andrew Johnson faltou à tomada de posse de Ulysses S. Grant, há 155 anos.

Após a sua vitória eleitoral em 2016, Trump reuniu-se com o então Presidente cessante, o democrata Barack Obama, na Sala Oval e considerou o encontro “uma grande honra”.

Biden insiste que fará tudo o que puder para que a transição para a próxima administração Trump decorra de forma pacífica e ordeira.

Além da vitória de Trump nas eleições realizadas em 05 de novembro, os republicanos recuperaram o controlo do Senado (câmara alta do Congresso) e, ainda com a contagem por fechar, estão a dois mandatos de alcançar a maioria na Câmara dos Representantes.