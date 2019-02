Este apelo de Trump, formulado num ‘tweet’ enviado no sábado à noite, surge numa altura em que o Estado Islâmico (EI) está prestes a perder o último território do ‘califado’ pressionado pela aliança árabe-curda e a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

Na altura, este anúncio e a derrota iminente do EI relançaram a questão do destino de centenas de ‘jihadistas’ estrangeiros que foram feitos prisioneiros na Síria e que a aliança árabe-curda afirma não poder manter eternamente.

No final de outubro do ano passado, as autoridades semi-autónomas curdas da Síria condenaram em Bruxelas a recusa dos países europeus de receberem os seus cidadãos membros do grupo ‘jihadista’ EI detidos pelas suas forças.

Os combatentes estrangeiros capturados e as respetivas famílias são originários de 46 países, anunciou Abdul Karim Omar, encarregado dos Negócios Estrangeiros na administração curda, numa conferência de imprensa em Bruxelas.

No total, 790 homens encontram-se detidos pelas forças especiais curdas numa prisão, ao passo que 584 mulheres e 1.250 crianças foram colocadas em dois campos, precisou o responsável.