A cerimónia de tomada de posse do novo Governo, pró-União Europeia, aconteceu no palácio presidencial, em Varsóvia.

Este foi o passo final de uma transição de poder que ocorreu nesta semana, marcando o fim de oito anos de governo do partido conservador Lei e Justiça.

A mudança de governo ocorreu após às eleições nacionais de 15 de outubro, através da união de partidos que se comprometeram a trabalhar juntos sob a liderança de Tusk para restaurar as normas democráticas do país – que foram colocadas em causa durante o anterior governo – e reavivar alianças.

O Governo de Tusk, antigo presidente do Conselho Europeu, obteve o voto de confiança do Parlamento polaco na noite de terça-feira e o novo primeiro-ministro prometeu, no seu discurso inaugural, exigir que o Ocidente mantenha o seu apoio à Ucrânia.

Tusk apelou que a classe política da Polónia permaneça unida, sublinhado que não é possível admitir divisões enquanto a Rússia trava uma guerra de agressão do outro lado da fronteira, na vizinha Ucrânia, num conflito que muitos temem que possa alastrar se Moscovo vencer.