De acordo com fonte da direção nacional da PSP, o assalto ocorreu esta manhã numa loja que vende produtos de telecomunicações, como telemóveis, no Centro Comercial Alfredo da Silva, no Barreiro.

O assalto foi levado a cabo por três indivíduos que durante o ato agrediram o dono da loja e um cliente.

Na sequência desta agressão, os dois feridos tiveram de receber tratamento hospitalar, adiantou a mesma fonte.

Os assaltantes levaram dinheiro e vários produtos da loja e puseram-se em fuga, não tendo ainda sido apanhados.