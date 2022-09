Duarte Lima foi esta quinta-feira libertado da prisão da Carregueira, mas esteve 'livre' durante pouco tempo. Ao 'estilo' do que aconteceu com o ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo , em 2004, quando saiu em liberdade após cumprir pena de um caso mas foi logo detido no âmbito de outro processo, Duarte Lima passou pela mesma situação.

O ex-deputado, refira-se, estava a cumprir pena de prisão por burla qualificada, há três anos e meio, ainda no âmbito do caso Homeland, tendo sido condenado a um total de seis anos. O antigo líder parlamentar do PSD, contudo, já tinha cumprido dois anos e meio de prisão domiciliar, antes de dar entrada na prisão da Carregueira, pelo que saiu agora em liberdade no âmbito desse caso.

No entanto, Duarte Lima está ainda a ser julgado por um outro alegado crime, neste caso de homicídio, supostamente por ter morto, em 2009, no Brasil, uma cliente sua, Rosalina Ribeiro. De acordo com as autoridades brasileiras, o advogado matou Rosalina por esta ter recusado assinar uma declaração a dizer que não lhe tinha transferido 5,2 milhões de euros. E terá sido mesmo por este caso que o advogado voltou a ser detido, poucos segundos após sair do estabelecimento prisional em Sintra.

Refira-se que o início deste julgamento está marcado para novembro.