Segundo a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o posto de comando foi montado na antiga escola Sousa Bastos, junto à Estrada Nacional, naquele concelho do distrito de Aveiro, e, pelas 07:40, ainda não havia meios aéreos a apoiar o combate ao fogo.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução, mas a fonte não soube indicar se as pessoas retiradas já regressaram.

Um bombeiro da corporação de São Mamede de Infesta que combatia o incêndio morreu vítima de doença súbita, apesar de ainda ter sido assistido no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Pelas 07:50, segundo a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam envolvidos no combate ao fogo 443 homens, apoiados por 146 viaturas.

De acordo com a ANEPC, os incêndios que ao início do dia de hoje mais meios mobilizavam - além do de Oliveira de Azeméis - eram os que lavram em Castelo Branco (248 homens e 43 veículos), Sever do Vouga (157 homens e 54 veículos) e Penalva do Castelo (111 homens e 36 veículos).