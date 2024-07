Segundo o The Guardian, a polícia recebeu uma chamada de emergência para um salvamento aquático na zona de Stillwell Avenue e Boardwalk West às 20h10 de sexta-feira, informou o departamento de polícia de Nova Iorque.

Testemunhas no local disseram aos agentes que duas jovens, de 17 e 18 anos, tinham entrado na água e desaparecido de vista. Foi também referido que tinha começado uma tempestade na praia e que a maioria das pessoas se abrigou, mas as duas jovens entraram no mar agitado.

As autoridades tiraram da água duas jovens mulheres, com o auxílio do departamento de mergulho. Foram encaminhadas para o hospital, onde foram declaradas mortas.

O caso está a ser investigado.

De acordo com o The New York Times, este é o segundo episódio fatal numa praia de Nova Iorque em menos de um mês.

Os afogamentos mais recentes aconteceram fora do horário em que os nadadores-salvadores estão de serviço.