Duas pessoas estão desaparecidas no mar da praia da Fonte da Telha, em Almada, tendo o alerta sido dado às 16h40 deste sábado.

De acordo com a Sic Notícias, no local estão meios da Polícia Marítima, do Instituto de Socorro a Náufragos e dos Bombeiros de Cacilhas e da Trafaria, num total de 15 operacionais e quatro viaturas. Também já foi empenhado um meio aéreo para as buscas.