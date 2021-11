Na terça-feira à noite, num centro cultural em Uppsala, a 70 km de Estocolmo, dois homens morreram depois de um indivíduo, de 80 anos, ter caído de uma altura de sete andares, presumivelmente de forma acidental, acabando por matar outro espetador, de 60. Uma mulher na mesma casa etária também ficou ferida, mas sem gravidade.

De acordo com o The Guardian, até ao momento, a polícia não encontrou motivos que indiciem ou sugiram que se tratou de um crime.

O centro cultural, de oito andares, ia receber "Thank you for the music", um espetáculo de homenagem às obras de Björn Ulvaeus e Benny Andersson, os dois membros masculinos da ABBA, com algumas versões do grupo. Na sequência do acidente, o edifício vai permanecer encerrado até à próxima sexta-feira.

"Devido ao trágico evento num concerto de homenagem na Suécia ontem [terça-feira] à noite, decidimos adiar até amanhã a publicação do vídeo do nosso futuro concerto", anunciaram os ABBA.

A banda sueca encontra-se atualmente a trabalhar em Londres num espetáculo com "avatares" digitalizados, cuja estreia está prevista para maio de 2022. A forma exata desses avatares, criados por uma empresa de efeitos especiais que trabalhou para os filmes de Star Wars, continua, contudo, a permanecer um mistério, mas o grupo afirma que não serão simples hologramas.

Os "ABBAtars" — assim foram batizados os avatares especiais — vão personificar digitalmente Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, tal como eram em 1979.

O novo álbum da banda, "Voyage", é lançado nesta sexta-feira, 40 anos anos depois de o grupo se separar.

