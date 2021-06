Segundo o PS, nestas cinco sessões de âmbito regional, ao longo dos dois próximos fins de semana, os socialistas contam reunir todos os candidatos autárquicos do partido que concorrem no território continental.

No sábado, António Costa começa em Vila Real, pelas 11:00, onde no pavilhão municipal desta cidade apresentará os candidatos do PS a autarquias dos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

A meio da tarde de sábado, pelas 16:00, estará em Viseu, no Parque do Fontelo, com candidatos autárquicos da região Centro: Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu.

O secretário-geral do PS termina depois o dia em Almada, na Praça da Liberdade, numa sessão com candidatos dos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém.

António Costa regressa às sessões de apresentação de candidatos no dia 04 de julho, pelas 11:00, em Portimão, reunindo os candidatos socialistas do Algarve, seguindo, depois, para Évora, onde, pelas 18:00, no Teatro Garcia Resende, juntará candidatos dos três distritos do Alentejo: Beja, Évora e Portalegre.

No domingo, após ter sido reeleito secretário-geral do PS, com 94% dos votos, para um novo mandato de dois anos, António Costa divulgou uma mensagem vídeo em que apontou como meta para as autárquicas “de setembro” voltar a ter a maioria das freguesias e municípios.

“Tudo farei para corresponder à vossa confiança e, durante os próximos dois anos, continuar a liderar o nosso partido tendo em vista os grandes desafios que temos pela frente”, afirmou.

Primeiro, o líder do PS e primeiro-ministro apontou os desafios “em nome do país”: “Continuar a combater a pandemia, recuperar a nossa economia e construir o futuro”, referiu.

“Mas também liderar o partido naquela que é mais uma exigente batalha eleitoral que temos pela frente, já em setembro, com as eleições autárquicas”, afirmou, referindo-se a um ato eleitoral que, por lei, se pode realizar entre 22 de setembro e 14 de outubro e que é marcado pelo Governo.

António Costa recordou que “o PS é, desde 2013, o maior partido autárquico nas freguesias e nos municípios”.

“E a nossa ambição agora não é menor: voltar a ganhar e voltarmos a ter a maioria das freguesias e a maioria dos municípios para assim continuar a servir Portugal e os portugueses”, acrescentou.