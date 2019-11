Uma incursão que recordam com brilho nos olhos. Sem guião, o fotógrafo Manuel Portugal registou para a posteridade este caminho até à liberdade, um documentário exibido no Lisbon Motorcycle Film Festival.

A viagem mais não foi do que a realização de um sonho, “uma aventura sobre duas rodas”, resumem. O “fazer” levou de vencido o “gostaria de ter feito” e permitiu chegarem à conclusão “que nós também conseguimos”, destacou Marta Garcez.

Durante a viagem a Marrocos, por serem mulheres e viajarem sozinhas, os avisos foram mais do que muitos. “Diziam para metermos o cabelo dentro do capacete e andarmos juntas”, exemplificou Tânia Moreira Rato, realçando porém que foram “muito bem-recebidas” por onde andaram.

“Recordo-me de estarmos num hotel e ver a Pipa, com tatuagens e biquini, na piscina ao lado de uma miúda muçulmana toda vestida”, recuperou Marta Araújo, uma imagem que serviu para derrubar mitos e ilustrar a sã convivência entre os dois mundos que por vezes parecem tão distantes.

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

25 de novembro, destino: Cuba

Apesar de serem um grupo de cinco mulheres, a sua influência estende-se a mulheres e homens. Tânia, responsável pelo merchandising, disse que eles também “compram” e “vestem” as t-shirts.

“Mandam mensagens a dizer que nós as inspiramos. Mas não só mulheres, também homens”, reforçou Marta Garcez.

Hoje, 25 de novembro, partem para Cuba.

Do ponto de vista das curiosidades, não deixam de sinalizar a partida para Marrocos a 24 de abril, véspera do Dia da Liberdade, e a saída para Cuba, hoje, a 25 de novembro.

Vão andar por Havana, Cinfuegos, património mundial da Unesco e Santa Clara, a cidade de Che Guevara.

A partida para este pedaço de terra no mar das Caraíbas exigiu menos logística por estarem a convite de uma operadora turística portuguesa que atua naquele país. “Não sabemos as motas que iremos usar”, explicou Jimi. “Arrancamos os cabelos e decidimos depois”, disse, soltando em seguida uma gargalhada. “Não tinha a mesma piada termos todas as mesmas”, notou Marta Garcez.

A Pipa, gestora das redes sociais das Dust Girls, cabe divulgar esta nova aventura no Instagram e no Facebook. “O que me move é partilhar, não é a fama. Essa é virtual”, rematou.

E depois de Cuba? O passo seguinte já está presente na mente de quem ainda nem sequer voltou. “Tem que ser maior que o anterior, embora os nossos bolsos não permitem uma viagem tão grande de seguida”, antecipou Marta Garcez.

“Passos intermédios”, interrompeu, refreando, Marta Araújo.

“Passo temporadas fora de Lisboa, em filmagens, a Jimi viaja para fora de Portugal, temos trabalho, tenho cães e não tenho filhos, tal como a Tânia. As outras têm filhos. E todas temos família e amigos”, justificou. “Temos vidas diferentes, mas tentamos estar sempre que possível. E falamos todos os dias”, contou Tânia Moreira Rato.

“Isto não é um projeto profissional. Tem uma vertente [profissional] forte, porque é impossível que não tenha, mas não nasceu assim, nem é. É literalmente pessoal e une-nos a todas de uma forma que não esperei no início”, sublinhou Marta Garcez. “Não tínhamos feito uma viagem as cinco se não nos déssemos [bem]”, reforçou. E é essa amizade e vontade de inspirar outros que subjaz à segunda viagem conjunta feita debaixo da bandeira Dust Girls.

Por fim, a solo, desafiamos cada uma a partilhar a sua viagem de sonho, ainda por concretizar. A “Índia” une Marta Garcez e Tânia, a “Nova Zelândia” chama por Marta Araújo, a “América Latina” cativa Jimi e Pipa quer ir da “Cidade do Cabo a Maputo”.