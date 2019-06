De acordo com os dados para 2018 do “Observatório da Discriminação contra as Pessoas LGBTI+”, a que a Lusa teve acesso, houve 186 denúncias feitas no ano passado, menos duas do que em 2017, das quais quase um terço são crimes motivados pelo ódio contra estas pessoas.

Segundo os dados da ILGA, houve registo de 59 situações configuradas como crime, entre as quais violência física extrema, ameaças, agressões e violência psicológica, além de outros 74 casos que se perceberam ser incidentes discriminatório, nomeadamente casos de discursos de ódio.

Especificamente em relação aos 59 casos de crime, a ILGA identificou um caso de homicídio, oito de violência física extrema, quatro de violência sexual, outras quatro agressões, bem como três denuncias por dano de propriedade e 44 casos de situações de ameaça ou violência psicológica.

O caso do homicídio aconteceu “num cenário de crime passional entre duas pessoas do mesmo sexo”, tendo existido “fortes evidências de motivação homofóbica por trás do ato criminoso”, lê-se no relatório.

Foram também identificadas mais 74 situações que configuram como incidentes discriminatórios motivados pelo ódio contra pessoas LGBTI, nos quais se incluem 27 casos de discursos de ódio, mais 17 do que em 2017, estando em causa textos de opinião, insultos ou outras manifestações de desprezo contra a comunidade.