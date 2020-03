Em declarações aos jornalistas após uma audiência com o Presidente da República, Ana Rita Cavaco insistiu no “reforço de proteção individual” para enfermeiros, sublinhando que é preciso que esse material (máscaras, luvas, fatos…) “chegue para qualquer hora”.

De acordo com a bastonária, as máscaras cirúrgicas, em particular, devem igualmente ser distribuídas aos utentes dos hospitais, com ou sem diagnóstico de covid-19.

Uma sugestão que disse ter apresentado à Direção-Geral da Saúde (DGS), que está a preparar uma norma sobre a utilização de equipamento de proteção individual.

Ana Rita Cavaco apontou como outro “foco de preocupação” transmitido ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a necessidade de testar também os enfermeiros que, mesmo não revelando sintomas da doença, estiveram a cuidar de doentes e podem “contaminar outras pessoas”.