O júri determinou ainda a atribuição de duas Menções de Boa Prática à Praia Verde, no município de Póvoa de Varzim, e à Praia do Ouro, no concelho de Sesimbra, pelos projetos de apoio que desenvolvem em conjunto com outras instituições, respetivamente “IN Póvoa – Praia para Todos” e “All and One”, adianta o instituto num comunicado divulgado na sexta-feira à noite.

O Prémio "Praia + Acessível" distingue as zonas balneares que evidenciem “as melhores práticas, quer ao nível da qualidade das condições de acessibilidade e apoios disponibilizados às pessoas com mobilidade condicionada e seus acompanhantes, quer ao nível das soluções inovadoras adotadas, para prevenir a discriminação destes cidadãos e aumentar o seu grau de satisfação, com as condições de usufruto ali proporcionadas”.

O Júri Nacional do Prémio é composto por representantes do Instituto Nacional para a Reabilitação, que preside, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Turismo de Portugal da Direção-Geral da Autoridade Marítima/Instituto de Socorros a Náufragos, da Associação Bandeira Azul da Europa e da entidade patrocinadora do Prémio, a empresa IACESS, que atribui anualmente equipamentos de apoio ao banho, destinados a melhorar a oferta de acessibilidade das referidas zonas balneares.