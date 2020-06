Em declarações à agência Lusa, o diretor-geral da companhia aérea para Portugal, José Lopes, explicou que o objetivo é tentar nos meses de julho e agosto, o pico da operação do verão, estimular a procura, com um equilíbrio entre o lançamento de uma tarifa promocional para viagens entre 01 de julho e 31 de outubro de 2020 e, por outro lado, com a implementação das medidas de segurança que serão postas em prática para retomar as operações.

A easyJet operará 50 destinos em julho, e 59 em agosto, de e para Portugal, a partir de seus quatro principais aeroportos (Lisboa, Porto, Faro e Funchal).

A easyJet prevê que voará cerca de 78% e 92% das rotas que servem Portugal nestes dois meses de verão.

Estes destinos irão, no entanto, operar com menos frequências do que o habitual, ressalvou.

“É um cenário numa perspetiva de reação da procura. Em qualquer momento, se a procura não reagir da forma que esperamos ou se houver uma alteração ao nível das restrições implementadas nos vários mercados ou mesmo alguma alteração ao nível da pandemia em si, poderemos logicamente ter que reajustar”, explicou à Lusa o diretor-geral da companhia em Portugal.

“É tudo ainda um navegar muito cauteloso à vista, por forma a tentar que exista este equilíbrio, de que por um lado as pessoas comecem a retomar o desejo de voar e desfrutar das suas férias dentro de um ambiente de voo e aeroportuário de segurança, mas que terá que nos destinos servidos ser sempre avaliado”, acrescentou.

Questionado sobre de que forma será gerida esta retoma da operação ao nível dos recursos humanos, tendo em conta que em Portugal a companhia aérea de baixo custo tem 340 trabalhadores atualmente, 99% dos quais em ‘lay-off’ simplificado até ao final de junho, José Lopes disse que ainda estão a avaliar, mas defendeu que a medida de ‘lay-off’ simplificado deveria ser estendida até ao final da operação de inverno.