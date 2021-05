“Na sequência da notícia transmitida ontem [quinta-feira] na linha da Lusa, identificando de modo inaceitável uma deputada do Partido Socialista, a Direção de Informação comunica que o editor de Política, José Pedro Santos, pediu a demissão do cargo, que foi aceite”, refere a Direção de Informação (DI) numa nota hoje enviada à redação.

A DI da Lusa comunicou ainda que “tendo em vista o dano moral e reputacional provocado na imagem da agência, instaurou um processo de averiguações ao jornalista Hugo Godinho, a fim de apurar as circunstâncias em que a notícia foi elaborada”.

Numa nota aos clientes ao início da madrugada de hoje, a agência Lusa já tinha lamentado profundamente a difusão de uma notícia em que uma deputada do PS foi identificada “de modo inaceitável, contra todas as regras éticas e profissionais”.

“A Direção de Informação da Lusa lamenta profundamente o erro de uma notícia transmitida pela agência sobre a constituição da comissão da revisão constitucional em que uma deputada do Partido Socialista surge identificada de modo inaceitável, contra todas as regras éticas e profissionais constantes do Código Deontológico dos Jornalistas e do Livro de Estilo da Lusa”, referia a nota difundida na madrugada de hoje.

A Direção de Informação da Lusa acrescentava que iria “proceder a uma investigação sobre o que aconteceu” e apresentava “as suas desculpas à deputada, ao Partido Socialista” e a “todos os clientes e leitores” da agência.