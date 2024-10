O prémio, atribuído pelo DAM – Deutsche Architekturmuseum (Museu Alemão de Arquitetura) e pela Feira do Livro de Frankfurt, que hoje se inicia, foi entregue hoje ao final do dia, naquela cidade alemã, durante o anúncio dos vencedores.

Segundo a editora, “FEP / Viana de Lima” é um olhar sensível sobre a Faculdade de Economia do Porto, um edifício dos anos 1960, desenhado pelo arquiteto Viana de Lima.

“O edifício é uma obra-prima, ainda pouco conhecida, mas que é uma referência silenciosa para gerações de arquitetos portugueses”, refere a editora em comunicado.

O livro consiste num ensaio fotográfico, da autoria do arquiteto João Carmo Simões, sobre esta faculdade considerada uma obra pioneira da modernidade na cidade do Porto.

O projeto de Alfredo Viana de Lima foi transposto para um livro de grande formato (32 x 24 cm), com 100 páginas, 47 imagens e oito encartes com imagens a cores.

Além da fotografia de João Carlos Simões, o livro inclui desenhos gerais de projeto reeditados, memória descritiva de Viana de Lima e ensaio crítico de Sérgio Fernandez.

“É um livro em que arriscámos bastante, em termos de conteúdo, de formato, de imagens”, confessou à Lusa a arquiteta e editora Daniela Sá, diretora da Monade, mostrando-se muito satisfeita, embora não totalmente surpreendida pela atribuição do prémio.

O júri atribui o prémio DAM tendo em conta critérios de ‘design’, conceito, qualidade em termos de material e acabamento, inovação e intemporalidade.

“O livro tem um caráter inovador e uma enorme qualidade de produção, por isso estávamos confiantes, apesar do risco de ser uma obra periférica, dos anos 60, no Porto, mas tínhamos esperança de que o júri fosse sensível”, acrescentou Daniela Sá.

A Monade é uma editora internacional de arquitetura e arte, fundada pelos arquitetos Daniela Sá e João Carmo Simões, que tem vindo a publicar obras de Prémios Pritzker como Álvaro Siza, Paulo Mendes da Rocha e Oscar Niemeyer, e também obras menos conhecidas, como é o caso desta.

Este edifício da autoria de Alfredo Viana de Lima é considerado um marco na história da arquitetura moderna portuguesa, e está classificado como monumento de interesse público. É caracterizado por “uma monumentalidade serena, isto é, uma impressão de solidez clássica que se prolonga por todo o interior”, como destaca a obra da Monade.

Em 2019, a Monade já tinha recebido uma nomeação para o mesmo prémio, com o livro “CIVITAS / São Paulo”, também com autoria de João Carmo Simões e edição de Daniela Sá.

João Carmo Simões tem ‘atelier’ em Lisboa e o seu trabalho já recebeu o Pre´mio Secil Nacional Universidades 2010. Foi nomeado este ano para o Pre´mio EUmies European Union Prize for Architecture.

O livro “FEP / Viana de Lima” é uma edição bilingue, em português e inglês, pode ser encontrado em livrarias portuguesas e estrangeiras ou através da página https://www.monadebooks.com, e tem um custo de 35 euros.

“FEP / Viana de Lima” fica exposto no pavilhão do Museu Alemão de Arquitetura na Feira do Livro de Frankfurt, até ao encerramento do certame, no próximo domingo, dia 20.