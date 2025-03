As iniciativas dos 60 anos da D. Quixote incluem ainda o regresso, em edição especial, de seis títulos "marcantes na história da ficção universal", de Gabriel García Márquez, Han Kang, Mário Vargas Llosa, Milan Kundera, Sándor Marai e Salman Rushdie, a criação de uma identidade gráfica para o género policial e a identificação da "Página 60", de um livro de cada autor português, com uma ilustração alusiva à "liberdade editorial, de pensamento e de expressão", na base da criação da editora, atualmente parte do Grupo Leya.

As Publicações D. Quixote abriram portas em 01 de abril de 1965, por iniciativa de Snu Abecassis. Desde o início, a editora desafiou as autoridades da ditadura e os seus dogmas, ao publicar títulos sobre temas tão distintos como controlo da natalidade, a guerra do Vietname, a crise da Igreja e a abertura aos problemas sociais, a Primavera de Praga e o apartheid na África do Sul, e autores como Jean-Paul Sartre, Andre Robbe-Grillet, Noam Chomsky, Miguel Angel Astúrias, Andrei Sakharov, Vassilis Vassilikos, Vladimir Maiakovski, Yevgeni Yevtushenko.

O Prémio Nuno Júdice, que toma o nome de um dos principais autores da Dom Quixote, tem por objetivo "dar à poesia a importância que merece, e homenagear Nuno Júdice (1949-2024)", indica o comunicado da editora enviado à agência Lusa.

"O Prémio de Poesia Nuno Júdice, cujo regulamento, constituição do júri e valor monetário serão revelados em breve, destina-se a livros inéditos e está aberto a todos os candidatos. O livro vencedor será depois editado e publicado pela Dom Quixote em março, mês da poesia, do ano seguinte".

As candidaturas à primeira edição do prémio, a atribuir no próximo ano, abrem no próximo dia 29 de abril, data de aniversário de Nuno Júdice.

A edição do livro "Snu e a Vida Privada com Sá Carneiro", da jornalista Cândida Pinto, está também no plano da Dom Quixote, mas já para este ano, enquanto a publicação da antologia "60 Anos, 60 Poemas", culminará as seis décadas de atividade da editora em março de 2026.

Para os próximos meses, está anunciada a reedição de seis livros "marcantes na história da ficção universal", traduzidos e publicados pela primeira vez em Portugal com o 'selo' da Dom Quixote, a surgirem agora numa "edição especial": "O Amor nos Tempos de Cólera", de Gabriel García Márquez (1927-2014), a publicar em maio próximo, "A Insustentável Leveza do Ser", de Milan Kundera (1929-2023), em junho, "As Velas Ardem Até ao Fim", de Sándor Marai (1900-1989), em julho, "Os Filhos da Meia-Noite", de Salman Rushdie, em agosto, "As Travessuras da Menina Má", de Mario Vargas Llosa, em setembro, e "A Vegetariana", de Han Kang, em outubro.

Ainda no plano editorial, "todos os livros de género policial, o 'noir', passam a ter uma nova identidade gráfica, que será acompanhada pela criação de novas páginas de redes sociais, exclusivas para esta coleção, 'DQ Noir'".

A Dom Quixote conta com mais de 100 títulos de autores de policiais e visa, com esta nova coleção, "aproximar-se mais dos leitores e amantes de livros deste género literário".

A "página 60" é outra iniciativa com a qual a Dom Quixote pretende "agradecer aos seus autores a confiança que nela depositam e reconhece a sua importância, decisiva para o sucesso da editora".

Assim, "um livro de cada autor português será tornado exemplar único com a inserção, na página 60, de uma ilustração da autoria de Bárbara Assis Pacheco - uma ave que alude à liberdade que as Publicações Dom Quixote orgulhosamente ostentam desde a sua fundação".

A editora dinamarquesa Ebba Merete Seidenfaden (1940-1980), conhecida como Snu Abecassis pelo seu casamento, em 1961, com Alberto Vasco Abecassis, fixou-se em Portugal em 1962, fundando a editora três anos mais tarde, com Vasco Abecassis e António Neves Pedro.

"Foi precisa muita coragem para, em nome da liberdade de expressão, ter a ousadia de publicar o que não podia ser publicado, desafiando e afrontando os poderes e as normas então vigentes", escreve a Dom Quixote sobre a sua primeira responsável, no comunicado hoje divulgado.

Ainda nos anos 1960, os quatro primeiros livros da coleção Cadernos Dom Quixote, dedicados ao conflito israelo-árabe, à situação na América Latina, às lutas anti-segregação nos Estados Unidos e ao regresso da Grécia ao autoritarismo, foram apreendidos pela PIDE, polícia política da ditadura do Estado Novo.

O confronto com as autoridades agudizaram-se a partir de 1967, quando o poeta soviético Yevgeni Yevtushenko visitou Lisboa a convite da editora, "acabando perseguido pela polícia política".

Mais tarde, nos anos 1980, já depois da queda da ditadura e da morte da sua fundadora, a Dom Quixote não hesitou em publicar "Os Versículos Satânicos", de Salman Rushdie, quando "foi decretada a pena de morte pelo aiatola Khomeini [fundador da República Islâmica do Irão]", ao escritor, "que colocou em risco de vida editores e tradutores do livro, um pouco por todo o mundo", recorda a editora.

Hoje, passados 60 anos, a Dom Quixote afirma-se "determinada a manter o compromisso e os princípios que estiveram presentes desde a sua fundação": "Liberdade editorial, de pensamento e de expressão".