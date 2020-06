Consideram também que esta situação vai contra o que a FS previamente referiu de não reunir condições para chamar os seus trabalhadores, deixando muitos dos educadores, em suspenso, durante vários meses, e sem qualquer perspetiva de quando ou se voltariam sequer a poder desenvolver trabalho como arte-educadores no Museu de Serralves.

Em resposta a Lusa, a fundação afirma que "o Museu tem continuado a recorrer a fornecimentos externos para o seu Serviço Educativo Artes", apesar da crise e da "enorme redução da atividade", e continuará a fazê-lo, "de acordo com as necessidades da programação" e "utilizando, a cada momento e quando necessário, os prestadores de serviços que melhor respondam às exigências do seu público e às especificidades das atividades em causa".

"Este processo é liderado pela Direção do Museu em articulação com a Coordenação do Serviço Educativo Artes que, aliás, tem contactado alguns dos subscritores do comunicado para a realização de atividades, sendo que alguns destes é que têm manifestado a sua indisponibilidade para o efeito, como aliás os mesmos reconhecem, pelo que é absolutamente falso que exista um "processo de dispensa" em curso dos subscritores da mesma", esclarece, salientando estar a agir, como sempre fez, em total conformidade com a lei e de acordo com a sua prática habitual.

Serralves sublinhou ainda que "o Museu nunca procedeu a qualquer 'recrutamento' no que respeita aos prestadores de serviços do Serviço Educativo Artes", acrescentando que, quando tem conhecimento de pessoas interessadas, a Coordenação de Serviço Educativo Artes pode marcar entrevistas para as conhecer e ver se reúnem as características necessárias para prestar os seus serviços ao Museu.

Serralves rejeita ainda que tenha deixou em "suspenso" os subscritores da carta, tendo lhes respondido várias vezes, e a direção explicado "claramente a sua posição".

Num comunicado conhecido hoje, a equipa de educadores afirma que, das poucas interações com a sua coordenação, alguns educadores têm recebido propostas de adaptação e/ou realização de oficinas que não deixam margem para negociação ou escuta das condições e necessidades dos educadores.

"Lamentamos toda a postura e falta de integridade da atual Administração para com os seus educadores, que se encontram na linha da frente a representar o bom nome da instituição todos os dias, com os mais diversos públicos", concluem.