Em comunicado, os comunistas consideram que a reprivatização de uma empresa, “que ao longo da sua existência teve por diversas vezes intervenção pública, não garante nem o futuro, nem o papel estratégico” que a EFACEC “pode e deve ter ao serviço do desenvolvimento da economia” de Portugal.

Na ótica do partido, o Estado “não pode, como tem acontecido recorrentemente, ser chamado a intervir em empresas privadas, quando estas se revelam incapazes de honrar os seus compromissos, injetar significativos recursos públicos” e depois reprivatizá-las.

O PCP acrescenta que uma vez feita a nacionalização deveria ter continuado na esfera pública e o Governo, liderado pelo socialista António Costa, deveria ter criado “todas as condições para o desenvolvimento e robustecimento” da empresa, de modo a valorizar os “mais de 2.000 trabalhadores” que nela trabalham e a integrar a EFACEC no tecido industrial do país.

O Governo aprovou na quinta-feira, em reunião do Conselho de Ministros, a venda da EFACEC ao grupo DST, o único que apresentou uma proposta final de aquisição dos 71,73% que estão nas mãos do Estado.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, que disse que esta era a melhor proposta, uma vez que “permite acautelar os interesses do Estado”, considerando também a situação financeira da empresa.

A EFACEC é uma empresa dos setores da energia, engenharia e mobilidade.