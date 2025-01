“Um avião da EgyptAir chegou hoje, sábado, com 15 toneladas de ajuda humanitária, medicamentos e alimentos fornecidos pelo Crescente Vermelho Egípcio ao Crescente Vermelho Árabe Sírio”, declarou o ministério num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

O envio da ajuda insere-se no quadro da iniciativa do Egito de “apoiar o povo sírio irmão à luz dos laços populares históricos que unem os dois povos irmãos”, disse o ministério.

A diplomacia do Cairo lembrou no comunicado que o Egito acolheu “um grande número de sírios irmãos no Egito” e forneceu “todos os serviços básicos aos membros da comunidade síria” no país.

Outros países, incluindo a Arábia Saudita e o Qatar, enviaram voos de ajuda a Damasco para ser distribuída por toda a Síria.

O avião do Egito chegou um dia depois de as autoridades do Cairo terem imposto novas restrições à entrada de sírios no país árabe, com exceção dos que têm residência não turística.

Após mais de uma década de guerra civil, o presidente Bashar al-Assad foi deposto em 08 de dezembro, quando forças rebeldes tomaram a capital da Síria, na sequência de uma ofensiva lançada em 27 de novembro.

Assad refugiou-se na Rússia, que lhe concedeu asilo político.

A Rússia e o Irão eram os principais apoiantes do regime de Assad.