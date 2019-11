"Na opinião do Bloco de Esquerda este é um projeto que a cidade não precisa, não quer e deve recusar, como a Câmara Municipal do Porto recusou ao longo destes anos", afirmou o deputado Pedro Lourenço.

Durante a sua intervenção, o deputado bloquista pediu ao presidente da autarquia, Rui Moreira, para "indeferir o PIP (Pedido de Informação Prévia)", que na passada segunda-feira deu entrada na Câmara do Porto, e negociar com as Infraestruturas de Portugal (IP) um "melhor negócio".

"Negoceie com as Infraestruturas de Portugal um melhor negócio e faça ali um projeto de habitação pública, a custos controlados e que coexista com espaços verdes", referiu.

Em resposta ao deputado, Rui Moreira afirmou não "poder diferir PIP" e sobre essa matéria não poder "adiantar mais nada".

"Sobre essa matéria não lhe posso responder nos termos que me coloca, não lhe posso adiantar mais nada (...) Não me venha perguntar se eu defiro ou não defiro PIP porque não me apetece ter um processo crime", concluiu.

Na passada segunda-feira, o grupo espanhol confirmou à Lusa que o PIP do projeto do El Corte Inglés projetado para o terreno da antiga estação ferroviária da Boavista já tinha dado entrada na Câmara do Porto, não adiantando, contudo, qual a área total do projeto.