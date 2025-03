Para o Óscar de Melhor Filme Internacional estavam também nomeados “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, (França), “A rapariga da agulha”, de Magnus von Horn (Dinamarca), “A semente do figo sagrado”, do iraniano Mohammad Rasoulof (Alemanha), e o filme de animação “Flow – À Deriva”, de Gints Zilbalodis (Letónia).

“Ainda estou aqui”, do brasileiro Walter Salles, soma outras duas nomeações: Melhor Filme e Melhor Atriz Principal, pela interpretação de Fernanda Torres, já premiada nos Globos de Ouro.

Em 1999, Walter Salles também foi nomeado para os Óscares, por “Central do Brasil”, filme protagonizado por Fernanda Montenegro, então nomeada para Melhor Atriz.

“Ainda Estou Aqui” remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva. Fernanda Torres contracena com o ator Selton Mello.

Walter Salles homenageou Eunice e Rubens Paiva, no discurso de aceitação, e saudou as ‘suas’ atrizes: Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, ambas presentes em “Ainda estou aqui”.

O Óscar de Melhor Fotografia/Cinematografia foi para “O Brutalista”, o primeiro para o filme de Brady Corbet, que somava dez nomeações. Os outros nomeados eram “Duna: Parte Dois”, “Emilia Pérez”, “Maria” e “Nosferatu”.

O segundo Óscar conquistado por “O Brutalista” foi o de Melhor Banda Sonora Original, deixando para trás “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked” e “Robot Selvagem”.

A 97.ª edição dos Prémios da Academia decorre esta noite no Dolby Theatre, em Hollywood, com 52 filmes nomeados em 23 categorias.