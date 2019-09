“Há partidos, como o atual do Governo, que defende uma redução. Nós entendemos que deve ser feita a isenção total para quem cá mora e para as empresas que têm cá sede, nas áreas territoriais abrangidas por estas vias. Outra coisa diferente é quem cá passa, aí deve-se continuar a pagar portagem enquanto esse sistema vigorar”, defendeu Pedro Santana Lopes, em declarações à Lusa.

De visita ao distrito de Viseu, a cumprir a oitava semana do roteiro “Levanta-te do sofá”, e na véspera de apresentar o programa eleitoral no Porto, nesta sexta-feira, dia 6, a um mês das eleições, o líder do Aliança considerou que o fim das portagens “é mais do que razoável e justa” para o interior.

“As ex-SCUT [autoestradas sem custos para o utilizador] traziam muita esperança de trazer muito desenvolvimento para o interior, mas o balanço feito, ao fim destes 15 anos, tem de nos levar a concluir que isso não aconteceu e, portanto, grandes estradas, grandes vias de comunicação, mas o rendimento per capita destas regiões não melhorou como se esperava, nem pouco mais ou menos, e há que introduzir medidas corretivas”, justificou.

Pedro Santana Lopes explicou que, quando as portagens foram aplicadas, no início deste século, “era diferente”, lembrando a altura em que assumia o cargo de primeiro-ministro, mas, “agora, feito este balanço”, a conclusão a que se chega é que “estas vias de comunicação não trouxeram o que se esperava e, por isso, é de elementar justiça e deve ser feito já, a partir do início da legislatura”.

O líder do Partido Aliança, na companhia do cabeça de lista por Viseu, Pedro Escada, disse ainda à agência Lusa, na visita que fez a uma das entradas na A25, junto ao nó de Viseu em direção para Mangualde, que já fez as contas ao dinheiro que o Estado deixa de arrecadar com o fim das portagens nas ex-SCUT.